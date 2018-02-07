غارات امريكية جديدة على مواقع لطالبان في افغانستان

أخبار الآن | واسنطن - الولاايات المتحدة - (ا ف ب)

شنت مقاتلات الجيش الامريكي غارات جديدة على مواقع جماعة طالبان في في شمال افغانستان ، وفق ما اعلنت الثلاثاء القيادة العسكرية الامريكية للشرق الاوسط.



وقالت القيادة في بيان "شنت الولايات المتحدة في الساعات ال96 الاخيرة غارات على مراكز تدريب لطالبان في ولاية بداخشان مانعة بذلك تحضير اعتداءات قرب الحدود مع الصين وطاجيكستان".



واضافت انه تم ايضا تدمير عربات قديمة للجيش الافغاني استولت عليها طالبان وكانت بصدد تحويلها الى شاحنات ملغومة.



وبحسب البيان شاركت في الغارات القاذفة بي-52 التي القت لوحدها 24 قنبلة موجهة بدقة. واضاف البيان ان ذلك يشكل رقما قياسيا لهذه القاذفة الاستراتيجية.



وعلق الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الامريكية في افغانستان حيث دخلت الحرب الامريكية عامها ال 17 "ان طالبان لا يمكنهم الاختباء في اي مكان".



وردا على سؤال في الكونغرس الثلاثاء بشأن طول هذه الحرب قال وزير الدفاع جيم ماتيس ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة "للتدريب والدعم" للقوات الافغانية كانت موضع تاييد واسع من حلفاء واشنطن في قوة الاطلسي بافغانستان.



واوضح "هم معنا لانهم يؤمنون بهذه الاستراتيجية الممثلة في تولي الافغان معظم المعارك لكن مع مستشارين يقدمون الدعم الجوي وقوة نار الحلف الاطلسي لمساعدتهم".



وبعد 16 عاما من الحرب ورغم مئات مليارات الدولارات التي انفقت كمساعدة دولية لاستقرار افغانستان، يكثف طالبان هجماتهم ضد الجيش والاعتداءات بما في ذلك في كابول.

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