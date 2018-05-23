طهران: واشنطن ستواجه نفس مصير صدام إذا هاجمتنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رد الحرس الثوري الإيراني على إتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه نفس مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين إذا هاجمت إيران.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان مقتضب له الأربعاء موجهاً إياه الى إدارة الرئيس دونالد ترامب بالقول أنهم إذا هاجموا إيران سيواجهون مصيرا مشابها لمصير صدام حسين على حد قول البيان.

و كانت واشنطن إتهمت إيران بتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا ومناطق أخرى من دول العالم متوعداً طهران بالرد على هذه الهجمات , و جاء الإتهام على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال لرويترز إن واشنطن لن تتساهل مع الممارسات الإيرانية الداعمة لأنشطة حزب الله اللبناني في أوروبا والدول العربية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هددت طهران بفرض أقوى عقوبات في التاريخ إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى إتفاق جديد موسع بعد إنسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

من جهة ثانية شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حق الشعب الإيراني في إختيار شكل القيادة التي يريدها , مشيرا إلى إمكانية تطوير نهج دبلوماسي بالتنسيق مع أوروبا بشأن إيران.

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