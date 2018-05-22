الولايات المتحدة تتوعد إيران بضغوط قصوى

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

تعهد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الاثنين بأن ايران لن تكون بعد الان مطلقة اليد في الشرق الاوسط، معلنا استراتيجية جديدة تتضمن ضغوطا قصوى على طهران.

وفي كلمة له، توعد بومبيو أيضا بملاحقة عملاء إيران وحزب الله في العالم وسحقهم، على حد تعبيره.

والقى بومبيو، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، خطاباً مشددا ضد الجمهورية الاسلامية مؤكدا أن الولايات المتحدة ستمارس "ضغوطاً مالية غير مسبوقة" على طهران مع فرض "اقوى عقوبات في التاريخ".

وبعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الهادف الى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، حدد بومبيو 12 شرطا للتوصل الى "اتفاق جديد" مع إيران مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد للصواريخ البالستية والتدخل الايراني في النزاعات الشرق الاوسطية.

في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف. وطالب بومبيو حلفاء واشنطن ب"الدعم"، وخصوصا الاوروبيين، رغم انه حذرهم من ان الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الاميركية "ستتحمل المسؤولية".

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