أوروبا تبحث عن مخرج من أزمة الاتفاق النووي الإيراني

أخبار الان | دبي - الإمارات (غرفة الاخبار)

الدبلوماسية الأوروبية تحاول ، في بروكسل إيجاد مخرج من مأزق الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن الموقف الأوروبي يتركز في المرحلة الراهنة حول ضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي.

وتعتقد المصادر التي رفضت ذكر هويتها أن الحفاظ على الاتفاق قد يشكل أساساً لمباحثات لاحقة حول تداعيات القرار الأميركي.

المصادر قالت إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، طلب دعوة اللجنة المشتركة إلى عقد اجتماع استثنائي. وجاء ذلك في مباحثات ثنائية أجراها مع الممثلة السامية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث اجتماعاً مع موغريني في بروكسل، وذلك لتنسيق الموقف الأوروبي قبل الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم.

وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن المفوضية الأوروبية ستبحث الأربعاء في بروكسل رزمة حوافز لتشجيع التعاون مع إيران وذلك قبل ساعات من مباحثات يجريها زعماء الاتحاد الأوروبي حول وسائل تحصين مصالح المؤسسات الأوروبية.

وكالة الإعلام الروسية في الاثناء نسبت إلى القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله، إنه سيكون من المستحيل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران من دون أن تقدم طهران تنازلات.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي من دون مشاركة الولايات المتحدة.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بشأن إيران كان "متسرعا" في ظل المحادثات النووية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، الأسبوع الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، وإعادة فرض عقوبات على طهران، مهددا بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تشارك في أنشطة هناك.

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