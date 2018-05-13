كوريا الشمالية تسمح للصحافة بحضور إغلاق الموقع النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت كوريا الشمالية، السبت، أنها ستسمح للصحفيين من دول شتى لحضور عملية إغلاق موقع نووي تحت الأرض، في وقت لاحق من مايو الجاري، وهو ما استدعى ثناء من الرئيس الأمريكي الذي من المرتقب أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية في قمة تاريخية الشهر المقبل.

وذكرت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية أن عملية إغلاق موقع التجارب النووية تحت الأرض ستتم بين 23-25 مايو الجاري، على أن يحضره صحفيون من دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبريطانيا.

وبحسب الوكالة، سيتم تدمير جميع الأنفاق تحت الأرض في موقع الاختبار"يونجي-ري كي " الموجود تحت الأرض شمالي البلاد بواسطة التفجير ، مع إزالة مرافق المراقبة والبحوث، إلى جانب وحدات الحراسة الأرضية.

بومبيو: كيم جونغ عقلاني وشديد التركيز

وعبر "تويتر"، أثنى ترامب على قرار كوريا الشمالية غلق الموقع النووي، قائلا إنها "لفتة ذكية جدا وكريمة".

وكانت كوريا الشمالية قد قررت الشهر الماضي وقف كافة تجارب الصواريخ البالستية والأسلحة النووية وغلق النفق النووي.

وفي أواخر أبريل الماضي، وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء القمة التاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن بدعوة الصحفيين والخبراء لمشاهدة عملية الإغلاق.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن كيم أقدم على هذه الخطوة ضمن أخرى لبناء ثقة مع واشنطن، قبل القمة المرتقبة مع الرئيس ترامب في الـ12 من يونيو المقبل بسنغافورة.

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وأشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي التقى الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وسلمه 3 أميركيين كانت بيونغيانغ تحتجزهم.

وقالت إن كيم متحمس لبحث مسألة نزع الأسلحة النووية لبلاد، مقابل الحصول على ضمانات أمنية ورفع العقوبات المفروضة عليها.

لكنها أشارت إلى احتمال أن كوريا الشمالية لا تريد نزع السلاح النووي، بل فقط تحسين صورتها في الخارج ورفع العقوبات المفروضة عليها ما يجعل الخيار العسكري أمام إدارة ترامب صعبا.

إلا أن مسؤولين في كوريا الجنوبية أكدوا رغبة كيم الثالث في نزع السلاح النووي مقابل وقف الأعمال العدائية والحصول على مساعدة واشنطن لتحسين اقتصاده.

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