"ترامب" يلتقي "كيم جونغ أون" في سنغافورة في 12 يونيو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أنه سيقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، وذلك في الثاني عشر من حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف ترامب على حسابه في تويتر، بأن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ستسعيان جعل هذا اللقاء، لحظة خاصة للسلام العالمي.

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، أن الكشف عن موعد ومكان انعقاد القمة سيكون في غضون 3 أيام.

كما أعلن ترامب عن عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية، مع وزير خارجيته مايك بومبيو.

​وكتب ترامب على تويتر أمس، "بكل سعادة، أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادما من كوريا الشمالية، وبصحبته 3 أمريكيين يتطلع كل شخص للقائهم".

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