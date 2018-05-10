كوريا الشمالية ترسل شحنات صواريخ محظورة للنظام السوري

أخبار الآن| الأمم المتحدة- (رويترز)

تقرير للأمم المتحدة : اعتراض شحنات أرسلتها كوريا الشمالية لوكالة للأسلحة الكيماوية تابعة للنظام ومن بين الأساليب التي اعتمدتها كوريا الشمالية لدعم النظام السوري في برنامجه النووي ما كشفه تقرير سري للأمم المتحدة بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ذُكر فيه أنه تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين إلى وكالة تابعة للنظام السوري مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الجهات المرسل إليها تلك الشحنات كيانات تابعة للنظام السوري وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها شركات واجهة لمركز جمرايا السوري للأبحاث العلمية وهو كيان سوري قالت اللجنة بأنه تعاون مع هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية في عمليات نقل سابقة لأشياء محظورة“.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الأنشطة التي حققوا بشأنها بين النظام السوري وكوريا الشمالية تضمنت التعاون بشأن برامج صواريخ سكود وصيانة وإصلاح صواريخ التابعة للنظام السوري أرض جو وأنظمة للدفاع الجوي.

ولم يذكر التقرير الذي أعدته لجنة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين تفاصيل بشأن موعد أو مكان عمليات الاعتراض تلك أو ما كانت تحويه الشحنات.

ويشرف مركز جمرايا على برنامج الأسلحة الكيماوية التابع للنظام السوري منذ السبعينات.

وقال الخبراء في التقرير المؤلف من 37 صفحة إن اللجنة تحقق فيما تحدثت عنه تقارير بشأن تعاون محظور في مجال الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية بين سوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

اعترضت دولتان عضوان شحنات كانت في طريقها لسوريا.

وأخطرت دولة عضو أخرى اللجنة بأن لديها أسباب تدفعها للاعتقاد بأن هذه البضائع كانت جزءا من عقد لهيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية مع النظام السوري.

وأدرج مجلس الأمن الدولي هذه الهيئة ضمن قائمة سوداء في 2009 ووصفها بأنها الجهة الرئيسية في كوريا الشمالية لتجارة السلاح وتصدير المعدات التي لها صلة بالصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية .

وفي مارس آذار عام 2016 أدرج مجلس الأمن أيضا شركتين تمثلان هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية في سوريا في القائمة السوداء.



ولم ترد بعثتا كوريا الشمالية ووالنظام السوري في الأمم المتحدة على طلب للتعليق.

وقال الخبراء إنهم حققوا أيضا في استخدام غاز في إكس للأعصاب في ماليزيا لقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالية كيم جونج أون في فبراير شباط .

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية وعزز مجلس الأمن هذه الإجراءات ردا على خمس تجارب لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ بعيدة المدى .

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