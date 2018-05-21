تعزيز التنمية المستدامة عبر حوض بحيرة تشاد

أخبار الآن | مايدوغوري - نيجيريا (وكالات )



اجتمع محافظو بلدان حوض بحيرة تشاد في مايدوغوري في ولاية بورنو في نيجيريا ، للاتفاق على إطار لتحقيق الاستقرار وبناء السلام وتعزيز التنمية المستدامة عبر الحوض.

وقد أدى انخفاض مستويات المياه في بحيرة تشاد ، التي تشترك فيها ثماني دول في المنطقة ، إلى دفع ما يقدر بنحو 12 في المائة من أكثر من 370 مليون شخص يعتمدون عليها في الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والتجارة والتجارة إلى الفقر المدقع.

وقد تسبب الوضع في الهجرة الجماعية والصراعات والأزمات في المنطقة ، بما في ذلك تمرد بوكو حرام الذي استمر لمدة تسع سنوات ، والذي أدى إلى نزوح جماعي للملايين في جميع أنحاء المنطقة.



وقد أدى انخفاض مستويات المياه في بحيرة تشاد ، التي تشترك فيها ثماني دول ، إلى دفع ما يقدر بنحو 12٪ من أكثر من 370 مليون شخص يعتمدون عليها في الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والتجارة والتجارة ، إلى الفقر المدقع.



أدى الوضع إلى الهجرة الجماعية والصراعات والأزمات في المنطقة ، بما في ذلك تمرد بوكو حرام الذي استمر لمدة تسع سنوات ، والذي أدى إلى نزوح جماعي وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات في الممتلكات وتعطيل سبل كسب العيش في شمال شرق نيجيريا.



وخلال الاجتماع الافتتاحي ، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا بدعم تمويلي من حكومة ألمانيا ، أكد 7 محافظين من ولايات ومقاطعات في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا على أن مواجهة التحديات التي تواجهها الحوض تتطلب جهداً جماعياً من جميع البلدان المتأثرة.



واتفق المحافظون على إنشاء منتدى حكام حوض بحيرة تشاد ، وهو برنامج سيعمل على تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وأكد المحافظون التزامهم باستخدام المنصة لتعزيز الحوار وتبادل المعلومات في الاستجابة للأزمة.



وافق الحكام ، الذين أقروا بأهمية حقوق الإنسان في العملية برمتها ، على استخدام المنتدى للترويج لمقاربة من الأسفل إلى الأعلى من أجل تحقيق الاستقرار وبناء السلام في الحوض اعترافًا بالدور الذي تلعبه المجتمعات وكذلك المؤسسات التقليدية والدينية ، النساء والشباب يلعبون في قيادة الأجندة نحو الاستقرار والسلام.



وسيدعم المنتدى أيضا الجهود الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف الجارية لتحقيق الاستقرار في المنطقة ، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ولجان حوض بحيرة تشاد لوضع استراتيجية إقليمية لتحقيق الاستقرار ، وجهود استعادة مياه بحيرة تشاد كجزء من فترة طويلة الحل الدائم لضمان التنمية المستدامة للمنطقة.



وفي كلمته الافتتاحية ، ذكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدوارد كالون أنه في حين تم إحراز تقدم في تحقيق الاستقرار في المنطقة ، إلا أنه يتعين عمل المزيد لضمان السلامة وحقوق الإنسان والكرامة وسبل العيش والمستقبل المزدهر للأشخاص الذين يعيشون في الحوض. لا يمكن حل الأزمة من خلال نهج وحدوي. يجب علينا اتباع نهج متعدد الجوانب - الإنسانية ، والتنمية ، والسلام ومكافحة الإرهاب.



وناقش الاجتماع ، الذي حضره أكثر من 150 من أصحاب المصلحة يمثلون المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف والشركاء في التنمية وحكومات الولايات ، قضايا حرجة تحتاج إلى معالجة الاستقرار في المنطقة وعناصر أساسية للنظر في نجاح إعادة إدماج مقاتلي بوكو حرام السابقين في المجتمع.



أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل (UNOWAS) ، محمد بن شمباس ، بالجهود التي تبذلها قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات في تضييق المساحة التي تحتلها بوكو حرام في المنطقة.



وذكر أن الجهود سهلت عودة النازحين وأعادت الأمل إلى المجتمعات التي عانت على يد جماعة بوكو حرام لفترة طويلة. ، وأضاف تشامباس أن إعادة شحن بحيرة تشاد ظل تدخلاً ذا أولوية إذا كانت الأزمة ستختفي.



وفي معرض حديثه في هذا الحدث ، أشار جورج شميدت ، مدير مكتب الخارجية في أفريقيا ، إلى أن الشركاء الخارجيين مستعدون للمساعدة في معالجة الأزمة الإقليمية طالما عملت الحكومات والشركات والمجتمع المدني والزعماء الدينيون التقليديون معا.



وأضافت بيرجيت ماركوسن ، نائبة المدير التنفيذي لخدمة إفريقيا الخارجية للعمل الخارجي أن إنهاء الأزمة الإنسانية يجب أن "ينضم إلى جهود حاسمة لتأمين التنمية طويلة الأجل". وأشارت إلى أن هذا كان تحديًا هائلاً لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل معًا ، عبر الحدود ، وأضافت "الأزمة إقليمية ويجب أن تكون الاستجابة إقليمية. ، وسيكون منتدى محافظ بحيرة تشاد حدثًا سنويًا يتم تنظيمه بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الذي سيعقد المنتدى التالي في جمهورية النيجر في عام 2019.

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