آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض في العالم ينفق في كينيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت محمية "أو.آي بيجيتا" الكينية أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي والبالغ 45 عاما نفق، لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وقالت المحمية إنها قررت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية ذكر وحيد القرن الابيض المعروف باسم "سودان" في السابق قتله يوم الاثنين رأفة به بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

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وكان "سودان" يعالج من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة، بحسب ما ذكرة وكالة "رويترز".

وقضى "سودان" أسبوعين في أواخر فبراير شباط وأوائل مارس آذار راقدا في حظيرته لصعوبة حركته بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد فشل كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الانثيين، ناجين (27 عاما) وفاتو (17 عاما)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب وتبلغ تكاليفه تسعة ملايين دولار.

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