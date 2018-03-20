فتاة هندية شحنت هاتفها أثناء تلقي اتصال.. والنتيجة كارثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما ترددت الى مسامعنا في فترات سابقة أخبار من هنا او هناك عن حوادث متعلقة بانفجار بطاريات الهواتف المحمولة أثناء شحنها

وهذه الحوادث أحيانا تقتصر نتائجها على الماديات فقط، الا انه مؤخرا حدثت قصة مماثلة في الهند وانتهت بكارثة.

وفي التفاصيل توفيت فتاة هندية تبلغ من العمر 18 عاما بعد انفجار الهاتف الجوال في وجهها حين كانت تجري مكالمة.

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واكدت صحيفة الـ"دايلي ميل" البريطانية أن الفتاة تعرضت للحادث خلال محادثتها احدى صديقاتها و ان الجهاز كان موصولا بالشاحن.

وفي هذا الشأن ذكر اخ الفتاة "دورغا" للصحيفة: بان شقيقته لاحظت ان طاقة بطارية الهاتف شارفت على النفاذ، فقررت شحن الهاتف وهو من انتاج شركة نوكيا .





الحادث وقع في منزل الفتاة حيث تسكن بقرية خيرياكاني بولاية أوديشا شرقي الهند، وخلال الحادث أصيبت الشابة بإصابات شديدة الخطورة في يدها وصدرها ورجلها ثم فقدت الوعي، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

واعتذر المتحدث الرسمي لشركة نوكيا لعائلة الفتاة وذكر للصحيفة :يؤسفني ان نسمع خبرا مثل هذا ونحن نعدكم بان لا تتككر هذه الحادثة و سنعمل على تطوير شركتنا و انتاجها".

الصور من موقع صحيفة الدايلي ميل

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