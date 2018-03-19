لاعب سيرك يلقى حتفه بعد سقوطه أثناء استعراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقي عضو قديم في "سيرك دي سوليه" حتفه، مساء السبت، أثناء استعراض للفرقة في مدينة تامبا الأمريكية. إذ أن يان أرنود كان يقوم بحيلة في الهواء حين سقط إلى المسرح.

وفي حادثة قديمة لقي لاعب سيرك برازيلي مصرعه أثناء أداء لعبة أكروبات، حين قفز بطريقة خطأ ولم يصل إلى الجهة الأخرى بل سقط على خشبة المسرح، حيث توفي بعدها بأيام متأثرًا بجراحه.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان اللاعب البرازيلي ويلسون جوميز باريتو، 28 عاماً، يؤدي لعبة القفز من لوح خشبي إلى لوح آخر في الجهة المقابلة على المسرح، لكنه أخطأ الوصول لهدفه ليسقط في المنتصف.



وأظهر فيديو سجله سيرك "عروض تيهاني المدهشة" لحظة سقوط باريتو من ارتفاع أكثر من عشرة أمتار، حيث هرع إليه زملاؤه والطاقم الطبي.



ونقلت وسائل الإعلام البرازيلية عن الطاقم الطبي، أن باريتو كان واعياً لحظة سقوطه، وشكا من كسر في كوعه، لكن حدث ورم في مخه بعدها بيومين، وتوفي في 19 مايو الجاري.

وحسب مدير الحلبة بالسيرك البرازيلي: فإن اللعبة آمنة، لكن باريتو اختار الجهة الخطأ ليقفز منها وبالتالي لم يصل إلى هدفه.



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