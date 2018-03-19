هل تتخيل ذلك.. حصان يمارس اليوغا برفقة صاحبته! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحصان يشارك صاحبته ممارسة رياضة اليوغا، في حركات تنم عن علاقة وطيدة وانسجام واضح بين الحصان وصاحبته، حيث يبدو مجتهدا في تقليد حركات صاحبته..

في التفاصيل، تعيش صاحبة الحصان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقامت منذ وقت يسير بتعليم الحصان بعض حركات "اليوغا"، حيث يظهر الحصان في الفيديو وهو يقلد صاحبته في الحركات التي تؤديها، وكانا يتمددان معا على اليدين لفرد الجسد وهي من أهم حركات "اليوغا"، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..





الجدير بالذكر، وبحسب رأي المدربين فإنه ينبغي مراعاة الخيل، لأن المدرب أو صاحبها إذا لم يرعاها لا تعطي نتائج مرضية، ولكن إن راعيتها بشكل جيد تعطيك أفضل النتائج، حتى سايسها إذا كان يضربها ويضايقها تصبح متضايقة وغير مرتاحة، وهي أيضاً إذا تعرضت للضرب ليس لذنب اقترفته فيمكن أن تضرب الشخص الذي يؤذيها فترفسه وتؤذيه..



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