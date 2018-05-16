"بيونغ يانغ" تصعد لهجتها ضد واشنطن

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)



هددت كوريا الشمالية، الأربعاء، بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، عن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي جوان، قوله إنه إذا ما أقدمت إدارة ترامب على "التضييق على بيونغ يانغ ومطالبتها من جانب واحد بالتخلي عن السلاح النووي، فلن تبدي اهتماما بالمحادثات وسيتعين عليها إعادة النظر فيما إذا كانت ستقبل بالقمة المقبلة بين جمهورية كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة".



وكانت السلطات الكورية الشمالية هددت، أمس الثلاثاء، بإلغاء القمة بين زعيمها كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب المناورات الأمريكية - الكورية الجنوبية المشتركة، وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد ألغت بيونج يانج أيضا محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية كان من المقرر عقدها، الأربعاء، بسبب تلك المناورات العسكرية المشتركة، واعتبرت كوريا الشمالية أن "التدريبات بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والولايات المتحدة هي بروفة لغزو كوريا الشمالية واستفزاز للعلاقات الدافئة بين الكوريتين".

يأتي ذلك قبل نحو شهر من القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة، والتي ستشهد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره في بيونج يانج كيم جونج أون.

مصدر الصورة ( National Post)

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