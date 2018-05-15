بيونغ يانغ مستمرة بتفكيك موقع التجارب النووية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)



كشفت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن عملية تفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية "تتقدّم في شكل جيد"، بحسب ما أفاد موقع أمريكي متخصص قبل قمة تاريخية مرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها ستدمِر "بالكامل" موقع بانغي-ري في شمال شرقي البلاد، بحضور الصحافة الأجنبية بين ال 23 و25 من شهر ايار مايو الجاري .

وشهد موقع بانغي-ري كل التجارب النووية الستّ التي أجرتها كوريا الشمالية بما في ذلك اقوى تجاربها في سبتمبر الماضي.

وكتب موقع "38 نورث" المتخصص، التابع لجامعة جونز هوبكنز، في واشنطن أنّ صور الأقمار الاصطناعية المؤرخة 7 مايو تظهر "أوّل أدلة لا جدال فيها على أنّ تفكيك موقع الاختبار يتقدّم في شكل جيد".

وتم تدمير العديد من المباني التشغيلية المهمة، بالإضافة إلى مبان أصغر في محيط الموقع. وأزيلت السكك التي تربط الأنفاق بأكوام نفايات الحفر، بحسب ما أضاف الموقع. كما تم توقيف أعمال حفر نفق جديد منذ مارس.

كذلك، تُظهر الصور أعمالا تحضيرية لحفل تفكيك الموقع، مع منصة مثبتة بين نفايات التنقيب، في ما يبدو أنه محاولة لاستقبال الصحفيين المدعوين.



وكتب "38 نورث" أنه "يُمكن أن يكون الهدف وضع كاميرات لتصوير إغلاق البوابة الغربية".

وفي تحول كبير منذ تبادل كيم وترامب التهديدات بشن حرب وإهانات شخصية، تعهد الزعيم الكوري الشمالي العمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمة عقدها مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي-إن الشهر الماضي.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن تعمل الولايات المتحدة على إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية الذي أنهكته العقوبات الدولية في حال وافقت الأخيرة على التخلي عن ترسانتها النووية.



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