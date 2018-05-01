ملاعب وجماهير مونديال روسيا بمرمى داعش

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

حذرت مجلة أميركية متخصص في الشؤونِ العسكرية، من "تهديدٍ إرهابي" لكأس العالم التي تقامُ في روسيا بعدَ شهرٍ ونصف، قد ينفذهُ متطرفونَ عائدون من مناطقِ الصراعات في الشرق الأوسط.

محللون في مجلة "جينز" للبحوث العسكرية قالوا إنهُ رغمَ تراجعِ وتيرة الهجمات في روسيا، فإن كأس العالم تعدُ هدفا كبيرا لللإرهابيين.

فمعَ اقترابِ البطولة، بدأت وكالاتُ دعايةٍ غير رسمية لتنظيمِ داعش وقنواتٌ على وسائلِ التواصل، إصدارَ تهديداتٍ لكأس العالم، وبحثت عن متطوعينَ لتنفيذِ هجمات.

وتظهرُ عدةُ تكتيكاتٍ للهجمات في الدعاية التي نُشرت على الصفحات المتطرفة، بين عملياتِ دهسٍ بالسيارات أو طعن، وهما الوسيلتانِ الأسهل بالنسبةِ للإرهابيين.

وخلص المحلل العسكرى كريس هوكينز إلى أن التهديدات الإرهابية تعدُ التحدي الأمني الأكبر لكأسِ العالم، الذي ينطلقُ في 14 يونيو المقبل، محذرا من أن أهدافَ الإرهابيين قد تكون الملاعب وأماكن تجمعات المشجعين.

كما أشارَ إلى احتماليةِ استخدامِ طائراتٍ دون طيار، أو أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو إشعاعية في شنِ هجمات.

ويشاركُ مئاتُ الروس من إقليمِ القوقاز في القتالِ في صفوفِ المجموعاتِ المسلحة في سوريا والعراق، وتمثلُ عودتهم صداعا في رأسِ موسكو، أكبرَ حليفٍ للنظامِ السوري في الحرب الدائرةِ منذ سنوات.

ومعنا عبرسكايب من مدينة بون الالمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات جاسم محمد

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