التحالف يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاثنين عن نهاية العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش في العراق، وإغلاق مركز قيادة قوتها البرية هناك.

لكن بيان التحالف أكد أن الدعم الذي يقدمه التحالف للقوات العراقية سيبقى، وسيتطور إلى التدريب وتنمية القدرات، حتى تصل إلى الإكتفاء الذاتي.

وأضاف البيان: "تم إغلاق مركز قيادة المكوّن البري للقوات المشتركة الاثنين في احتفال ببغداد، ما يشير إلى نهاية العمليات القتالية الكبرى ضد تنظيم داعش في العراق، والإقرار بتغيير تكوين التحالف ومسؤولياته".

ورداً على المكاسب الإقليمية السريعة التي حققها مسلّحو داعش خلال النصف الأول من سنة 2014، والإدانة الدولية لوحشية الجماعة، وانتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، والخوف من المزيد من امتدادات الحرب بسوريا، بدأت دول عديدة في التدخّل ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وساهم التحالف الدولي في تحرير المناطق التي احتلها داعش في الموصل والرقة في سوريا أواخر عام 2017.

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