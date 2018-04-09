كوريا الشمالية تبلغ أمريكا استعدادها لبحث نزع السلاح النووي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال مسؤول أمريكي إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة أبلغت خلالها بيونغ يانغ رسالة مباشرة عن استعدادها لعقد القمة.



وحتى الآن كانت واشنطن تعول على تأكيدات كوريا الجنوبية بشأن نوايا كيم.

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