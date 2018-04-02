كيم جونغ اون وزوجته يشهدان حفلا لمغنين من كوريا الجنوبية

أخبار الآن| سيول - كوريا الجنوبية-(رويترز)

تقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو المئات في بيونغ يانغ يوم الأحد للاستماع لأداء مغنين شعبيين من كوريا الجنوبية في الشمال وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات بفضل تراجع التوتر بين البلدين.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم من كوريا الشمالية حفلا موسيقيا لفنانين من الجنوب في العاصمة.

وشوهد كيم جونغ أون وهو يصفق على أنغام الموسيقى خلال أداء بعض الأغاني ووقف مع الفنانين بعد انتهاء العرض للتصوير معهم.

ويأتي الحفل الذي استغرق ساعتين يوم الأحد في بيونغ يانغ وعرض منفصل في فنون التايكوندو في وقت سابق من يوم الأحد وسط تنامي الاتصالات بين الجانبين منذ أبدى كيم جونغ أون استعداده لتعزيزها.

وسار الرياضيون من البلدين تحت علم واحد يمثل شبه الجزيرة في مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ خلال شهر فبراير شباط وأدى تحسن العلاقات بينهما إلى تحديد موعد لأول قمة بين زعيمي البلدين منذ أكثر من عشر سنوات في 27 ابريل نيسان.

ولا تزال الدولتان من الناحية الرسمية في حالة حرب منذ انتهاء حربهما التي دارت رحاها من 1950 إلى 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار لا بمعاهدة سلام.

وسيشارك المغنون الكوريون الجنوبيون في حفل موسيقي مشترك مع فنانين من كوريا الشمالية يوم الثلاثاء في صالة ريوكيونغ تشونغ غو يونغ للألعاب الرياضية وهي مشروع مشترك بين الشمال والجنوب سُمي على اسم مؤسس مجموعة هيونداي ورئيس مجلس إدارتها الذي ينادي منذ فترة طويلة بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين الكوريتين.

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