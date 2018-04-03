واشنطن تستبعد حدوث تصعيد للتوترات التجارية مع الصين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

استبعد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو حدوث تصعيد للتوترات التجارية، بسبب فرض كل من واشنطن وبكين تعريفات جمركية على الطرف الآخر.

يذكر أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25 في المائة على 128 منتجا أميركيا، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.

وعن الإجراء الذي يجب أن تتخذه واشنطن للرد على فرض الصين تعريفات جمركية بقيمة 3 مليارات دولار، قال نافارو: "لا أعتقد أنه سيكون رد مقابل رد، يجب ألا تسير الأمور على هذا النحو فهذا لن يؤدي إلا إلى دوامة من التصعيد".

ونقلت "رويترز" عن نافارو قوله إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بشكل قاطع بمنهج عمل سيوفر مناخا تجاريا عادلا بين البلدين.

هذا وانخفض الدولار الأميركي الاثنين مواصلا الهبوط أمام الين الياباني لثالث جلسة على التوالي، مع قيام الصين بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات أميركية في تصعيد لنزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق الأوروبية في عطلة عيد القيامة.

وقالت وزارة المالية الصينية، إن بكين فرضت رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمئة على 128 من المنتجات الأميركية ردا على الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال باريش أبديايا مدير استراتيجية العملات في أموندي بايونير أسيت مانجمنت في بوسطن "الين والفرنك السويسري هما الفائزان الحقيقان".

اقرأ أيضا: وفد كوري جنوبي يتوجه لكوريا الشمالية

اقرأ أيضا: ترامب لا يستبعد خوض محادثات مع كوريا الشمالية