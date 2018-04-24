زعيم كوريا الشمالية يزور سفارة الصين بعد حادث الحافلة

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

زار زعيمُ كوريا الشمالية كيم جونغ أون السفارة الصينية في بيونغ يانغ أمس للتعبيرِ عن بالغِ تعاطفه بعد حادثِ حافلةٍ قُتـل خلاله 32 اثنان وثلاثون سائحا صينيا وأصيب اثنان بجروحٍٍ خطيرة..وفق ما اعلنته وسائل اعلام رسمية .

الحادثُ وقع يوم الأحد عندما سقطت حافلة من على جسرٍ في إقليمٍ جنوب البلاد وأسفر أيضا عن قتلِ أربعةِ كوريين شماليين.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "قال إن الحادث غير المتوقع اعتصر قلبه وإنه يتملكه حزن جارف عند التفكير في الأسر المكلومة التي فقدت ذويها".



والصين هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية رغم غضب بكين من التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها بيونغ يانغ، ونقلت الوكالة المركزية عن السفير الصيني في كوريا الشمالية ليجين جون قوله إنه سيبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ وأسر ضحايا الحادث بزيارة كيم ووعد بتعاون وثيق مع مسؤولي كوريا الشمالية فيما يتعلق بالحادث، وذكرت الوكالة أن كيم زار أيضا المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون علاجهم.



ونسبت إليه قوله إن الحزب الحاكم والحكومة سيتابعان الموقف بعد الحادث "بمنتهى الصدق للإسهام ولو بقدر بسيط في تخفيف معاناة الأسر المكلومة".

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