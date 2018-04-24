عشرات الضحايا جراء هجمات لجماعة بوكو حرام في نيجيريا

أخبار الآن | برونو - نيجيريا (وكالات)

قُـتل واحدُ وعشرون شخصا وأصيب احد عشر آخرون جراء عدةِ اعتداءاتٍ شنها مسلحون من جماعةِ بوكو حرام الإرهابية في شمال شرقي نيجيريا.

المهاجمون فتحوا النار على ثمانية عشر 18 عاملاً كانوا يجمعون الحطب في ولاية برونو على الحدود مع الكاميرون، وفقَ ما قاله عضو ميليشيا تحارب المسلحين في المنطقة .

وقال عضو آخر في الميليشيا إن :"الجثث تناثرت على مسافة مئات الأمتار ومعظمها مصابة في الرأس أو الظهر".

وفي حادث منفصل، اصطدمت حافلة تحمل مدنيين بلغم أرضي زرعه المسلحون، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص قرب قرية وومبي، على ما أفاد عضو في ميليشيا أخرى.

وقال إن :"ثلاثة اشخاص من بينهم السائق قتلوا فيما أصيب 11 آخرين".

وقد اجتاح تمرد الجماعة الإرهابية شمال شرق نيجيريا منذ 2009، مسفرا عن سقوط 20 ألف قتيل على الأقل، وتهجير 2،6 مليون شخص.

وتثبت هذه الاعتداءات الجديدة مرة أخرى أن مسلحي الجماعة ما زالوا ينشطون ولم ينهزموا كما تعلن حكومة أبوجا مرارا.

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