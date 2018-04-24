تحديد هوية المشتبه به في حادثة الدهس بـ "تورونتو"

أخبار الآن | تورونتو - كندا - (وكالات)

حددت السلطات الرسمية الكندية هوية المشتبه به في حادثة الدعس بسيارة الفان في مدينةتورونتو ، بحسب وسائل إعلاميةٍ كندية. وقال التلفزيون الرسمي إن المشتبه به يدعى أليك مينا سيان وعمره 25 عاما، ونفت مصادر رسمية علاقته بأية جماعة إرهابية منظـَمة. وقتل 9 أشخاص وأصيب حوالى 16 شخصا بجروح في حادثة الدعس.

وكان مصدر أمني أمريكي قال أن المحققين يرجحون أن يكون الإرهاب هو الدافع الرئيسي وراء الهجوم، وقال المصدر إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة التي دهس خلالها قائد سيارة فان مستأجرة حشدا من الناس حادث عارض.

وقتل 9 أشخاص وأصيب حوالى 16 شخصا في حادثة الدهس، وكانت الشرطة في أكبر مدن كندا قد قالت في بادئ الأمر، إن مابين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا، لكنها أوضحت فيما بعد أنه لم يعرف على وجه الدقة عدد المصابين أو مدى خطورة إصابتهم، ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة أن "الاصطدام" وقع عند الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي (17:27ت غ).

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