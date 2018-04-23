الأسرة الملكية في لندن: دوقة كامبريدج تلد طفلًا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أعلنت الأسرة الملكية في لندن أن دوقة كامبريدج زوجة الأمير وليام، أنجبت طفلا يزن 3.8 كجم.

وكانت كيت ميدلتون دخلت المستشفى لتضعَ مولودها الثالث، أحدثُ عضوٍ في العائلةِ المالكة البريطانية.

ونُقلت كيت، وهي في المراحلِ الأولى من الولادة، لجناحِ ليندو في مستشفى سانت ماري بغرب لندن، حيث وَضَعَت من قبل طفليها جورج وشارلوت.

وقال مكتب الأمير وليام في بيان "توجهت الدوقة بالسيارة من قصر كينزنغتون إلى جناح ليندو بمستشفى سانت ماري مع دوق كمبردج".

اقرأ أيضا:

كيت ميدلتون تدخل المستشفى استعداداً لولادة طفلها الثالث