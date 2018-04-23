كيت ميدلتون تدخل المستشفى استعداداً لولادة طفلها الثالث

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

دخلت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام ابن ولي عهد بريطانيا المستشفى لتضع مولدها الثالث، أحدث عضو في العائلة المالكة البريطانية.

ونُقلت كيت، وهي في المراحل الأولى من الولادة، لجناح ليندو في مستشفى سانت ماري بغرب لندن، حيث وضعت من قبل طفليها جورج وتشارلوت.

وقال مكتب الأمير وليام في بيان "توجهت الدوقة بالسيارة من قصر كينزنغتون إلى جناح ليندو بمستشفى سانت ماري مع دوق كمبردج".

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