4 أجزاء جديدة من"أفاتار" في طريقها إلى السينما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكر مخرج فيلم (أفاتار)، جيمس كاميرون، إنه ما زال يهدف إلى إنتاج سلسلة من 4 أفلام لفيلم الخيال العلمي، الذي أخرجه في عام 2009 .

وأوضح كاميرون أنه يمضي قدما مع الإنتاج في الوقت الذي تراجع فيه الهيئات التنظيمية البيع المقترح لشركة "توينتي فيرست سنشري فوكس" إلى شركة والت ديزني .

وكشف أن أمامه قرابة 100 يوم ليبدأ في تصوير الجزئين الثاني والثالث من (أفاتار) طبقا لاتفاق مع فوكس، وإذا نجح الجزاءان، فإنه يعتزم الإستمرار بإنتاج جزئيين رابع وخامس كتبهما بالفعل، مضيفا: "أنا ملتزم بهم جميعا".

وأشار كاميرون إلى أن تصميمات المخلوقات والشخصيات للأجزاء الأربعة، التي يعتزم إنتاجها تم لصقها على حوائط الشركة، لكن لم يعرضها أمام الصحفيين .

وتعهدت فوكس، التي يمتلكها مردوك بتوزيع الفيلم القادم، لكن الشركة تخضع لعملية بيع حاليا لديزني كجزء من صفقة قيمتها 52 مليار دولار.

وقال كاميرون إن إيغر المدير التنفيذي لديزني لم ير تصميمات الأجزاء، إذ هناك محظورات على تعاونهما في الوقت الذي تراجع فيه الهيئة التنظيمية الصفقة.

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