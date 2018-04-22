كيف تتجنب الوقوع في مصيدة الديون؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصبحت الحياة في هذا العصر معقدة بسببِ المغريات التي تحيطُ بنا من كلِ جانب، وكثرة المتطلبات و تزايدِ الاقبالِ على الكماليات التي غالبا ما تكونُ تكاليفها أكثر من الدخلِ الشهري للافراد، فيلجأ بعضُ الناسِ إلى القروض في كثيرٍ من الاحيان من أجلِ سدِ هذهِ الفجوة بين الدخلِ و تكاليف الحياة.

إلا أن ما لا يعرفهُ أغلبُ الناس أن "الاقتراضَ" عندما يصبحُ عادة، فإن الديونَ تتراكمُ مع مرورِ الوقت حتى تُثقلَ كاهلَ الشخصِ و تخنقهُ ليدخلَ في دوامةٍ لا تنتهي من الحلولِ المؤقتة التي تخرجهُ من حفرةٍ ليقعَ في أخرى أعمق.

ضيفنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي نايل الجوابرة سيحدثنا أكثر عن هذا الموضوع ويقدمُ لنا نصائح لنتجنبَ الوقوعَ في مصيدةِ الديون.

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