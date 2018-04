دراسة: غالبية المغاربة يؤيدون تعليم التربية الجنسية بالمدارس

...

​أطلق مجموعة من الشباب والمثقفين المغاربة شعار مبادرة "ماشي باسميتي"، والتي هي امتداد للمبادرة العالمية "not in my name"، والهدف من وراء هذه المبادرة هو تأكيد المسلمين المغاربة على أن تنظيم ـ"داعش" وكل أفكاره المتطرفة لا تمثل الإسلام ولا المسلمين.وكان من بين الأسباب التي أدت أيضا لإطلاق هذه المبادرة هو أن السياحة في المغرب قد تضررت قليلا بسبب تهديدات "داعش"، لذلك كان من الضروري إطلاق رسالة السلام هذه لبعث الاطمئنان في نفوس السياح وكذلك المواطنين غير المسلمين المقيمين في المغرب.