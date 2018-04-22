الجنسية الفرنسية الأفضل عالميا والإماراتية الأفضل عربيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الجنسيات العربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها الكويت في المرتبة الثانية، وفق مؤشر جودة الجنسية الذي أصدرته مؤسسة "هينلي وشركاؤه".

واعتلت فرنسا قائمة التصنيف على مستوى العالم، بينما حلت الجمهورية العراقية في المرتبة الـ 165، في ذيل القائمة.

ونشر مؤشر "هينلي وشركاؤه" لجودة الجنسيات، ترتيب أفضل الجنسيات بالاعتماد على مؤشرات داخلية، حيث حلت في المركز الرابع السعودية في المرتبة 89، تلتها البحرين وعمان 90 وتونس التي حلت في المرتبة 110، فيما جاءت المغرب في المرتبة 123 والجزائر 129 ومصر 135 عالميا، وجاءت سوريا في المركز 162.

أما على الصعيد العالمي فتعد الجنسية الفرنسية من أفضل الجنسيات، متبوعة بالجنسية الألمانية ثم الإيسلندية والدنماركية والهولندية، فالنرويجية والسويدية، تليها الجنسية الفنلندية والإيطالية والسويسرية، جدير بالذكر أن التصنيف شمل 168 دولة.

وكانت الإمارات قد أحرزت تقدما كبيرا خلال السنوات الـ 10 الماضية، في قوة جواز سفرها على مؤشر هينلي لجوازات السفر وهو التقدم الأكبر لأي دولة في العالم.

واحتل جواز السفر الإماراتي المركز 33 لعام 2018، مع حرية السفر من دون تأشيرة إلى 133 دولة مرتفعا من 121 دولة في عام 2017، حيث اكتسب الجواز الإماراتي حرية السفر من دون تأشيرة إلى 12 وجهة جديدة خلال عام واحد فقط.

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