العالم يحتفي باليوم العالمي للإبداع والابتكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار )

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ال 21 من شهر نيسان/أبريل يوما عالميا للابتكار والإبداع لزيادة الوعي بدور الإبداع والابتكار في حل المشاكل ومن ثم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة.

قرارٌ للجمعية العامة للامم المتحدة أشار إلى أهمية التركيز على المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وتعزيز الابتكار والإبداع والعمل الملائم للجميع.

وكانت الدعوة للعمل على الشراكات العالمية لتعزيز البيئات والعمليات والمنتـَجات الإبداعية قد شُملت في الإعلان الذي اُعتمِد في مدينة فلورانس الإيطالية في عام 2014.

ويدعم هذا المفهوم قرارات الجمعية العامة بشأن السياسات والبرامج المتصلة بالشباب،

بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية،

وبشأن الثقافة والتنمية المستدامة.

واليوم العالمي للإبداع والابتكار هو مناسبة يمكن من خلالها تعزيز الأمثلة على أفضل الممارسات

وتسليط الضوء على استخدام التفكير المبدِع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة...

بحسب تقرير يونسكو بشأن الثقافة والتنمية المستدامة، ينبغي أن تكون الثقافة والصناعات الإبداعية جزء لا يتجزأ من الخطط الشاملة للنمو الاقتصادي .

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