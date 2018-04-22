ماكرون: ليس لدينا خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ليس لديه خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران وإن الولايات المتحدة يجب أن تبقى ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل.

وأضاف الرئيس الفرنسي إن أمريكا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم دور مهم جدا في إعادة بناء سوريا بعد إنتهاء الحرب هناك.

تأتي تصريحات ماكرون قبل يوم من وصوله إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد أن تغادر القوات الأمريكية سوريا في أقرب وقت لكن ماكرون حذر من أن إيران، الحليف الأكثر للنظام السوري، ستسيطر على سوريا إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن ماكرون وترامب سيبحثان اتفاق إيران النووي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وأضاف أنهما سيبحثان كذلك الضربة الجوية المشتركة على سوريا هذا الشهر والتي أعقبت هجوما يشبه أنه بسلاح كيماوي قرب دمشق.

ويضع اتفاق عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال ماكرون ”ليس لدي خطة بديلة“ وأضاف ”لنطرح إطار العمل هذا لأنه أفضل من الوضع الذي تمثله كوريا الشمالية“.

وأضاف ماكرون إنه يريد استكمال الاتفاق مع إيران بمعالجة قضية الصواريخ الباليستية والعمل على احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه الأسوأ الذي جرى الاتفاق عليه على الإطلاق وسيقرر يوم 12 مايو ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران وهو ما قد يمثل ضربة للاتفاق.

وضغط ترامب على حلفاء أوروبيين للعمل مع واشنطن على إصلاح عيوب بالاتفاق.

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