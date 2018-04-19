زلزال بقوة 5.9 يضرب إيران وسكان الكويت يشعرون به

أخبار الآن | بوشهر - إيران (صحف)



ضرب زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر محافظة بوشهر الإيرانية التي يوجد فيها أحد المفاعلات النووية.



وشعر سكان بعض المناطق في الكويت بهزة أرضية، فيما أفادت تقارير صحافية أن الهزة ناتجة عن ارتداد لزلزال إيران.



وبدوره، أكد المركز الوطني للأرصاد والزلازل الإماراتي، أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب إيران صباح اليوم، لم يؤثر على الدولة.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل بشكل شبه يومي.

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وأشار تسجيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، إلى وقوع زلزال بقوة 5.7 رختر جنوب غرب مدينة شيراز الإيرانية، وذلك في تمام الساعة 10:34 من صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي أن الزلزال لم يؤدي إلى سقوط ضحايا بالمحافظة التي تضم أحد المفاعلات النووية.

وشعر سكان العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة بها بالهزة الأرضية وفق ما أورد مراسل سكاي نيوز.

وفي البحرين، قال مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بالزلزال وأنهم أخلوا المباني الشاهقة.



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