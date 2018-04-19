ملايين الأشخاص كان يمكن إنقاذهم في 2016 لولا تلوث الهواء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تخيلوا أن أكثر من ستة ملايين شخص كان يمكن إنقاذ حياتهم في عام 2016 لو كان الهواء صحيا.

فقد أظهرت دراسة أجراها مركز تأثيرات الصحة ان أكثر من 95% من سكان كوكب الأرض يتنفسون هواء غير صحي وخاصة المقيمين بالدول النامية الأكثر فقراً.

وقالت الدراسة إن تلوث الهواء بالأرض اسهم في وفاة أكثر من ستة ملايين شخص في عام 2016 فقط ، اذ أدى انتشار الهواء الملوث الى تفاقم أمراض كالسكتات القلبية والجلطات وسرطان الرئة.

وبذلك حل التلوث بالمركز الرابع ضمن أكثر مسببات الوفاة على الكوكب بعد ارتفاع ضغط الدم والحميات الغذائية والتدخين.

وشهدت الهند والصين أكثر من نصف حالات الوفاة الناتجة عن التعرض لهواء ملوث.

واستخدمت الدراسة تقنيات متطورة كالأقمار الصناعية لتحديد الأفراد المتعرضين للهواء الملوث طبقاً لتقديرات منظمة الصحة الدولية.

وقالت الدراسة إن سكان المدن الصناعية الكبيرة أكثر عرضة للهواء غير الآمن، بالإضافة لبعض من سكان الريف الذين يعتمدون على حرق الوقود من أجل الطهي والتدفئة مما يعرضهم للتلوث داخل منازلهم.



وأضافت أن أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم يتعرضون للهواء الملوث داخل منازلهم بسبب حرق الوقود للاستخدامات المختلفة

وعلى الرغم من تزايد معدلات التلوث على الأرض بشكل عام، إلا أن عدد الأفراد المعرضين للتلوث داخل المنازل انخفض من 3.6 مليار شخص عام 1990 إلى 2.4 اليوم.

وقال بوب أو كييف، نائب مدير المعهد، إن الفجوة بين الدول المتقدمة الأقل تلوثاً والدول النامية الأكثر تلوثاً في زيادة مستمرة، حيث بلغت 11 ثنية بعد ان كانت ستة ثنايا عام 1990.



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