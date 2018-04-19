عربي يطلق "تطبيق سري" لحفظ خصوصية التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتشرت تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم وأصبح نعامل الناس بها يوميا، كما يسهل الكثير من الأمور، في هذا الصدد أطلق مهندس فلسطيني، مختص في هندسة البرمجيات وأمن المعلومات أول تطبيق سري للتواصل الاجتماعي وقام بإتاحته للمستخدمين مجانا في جميع أنحاء العالم.

في هذا السياق، أعلن المهندس الفلسطيني "أحمد بطو"، المختص في هندسة البرمجيات وأمن المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة "سايبر وان" للاتصالات، عن الإطلاق الرسمي للتطبيق في خطوة جديدة من شأنها قلب المعايير في أسلوب التواصل في عوالم التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، وفق موقع "infoglitz"..

ففي ظل هذه الضجة العارمة حول انتهاكات الخصوصية من قبل العديد من منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، قد يتيح هذا التطبيق لمستخدميه مشاركة الصور والمنشورات النصية من غير الحاجة لذكر الأسماء بين أصدقائهم من مستخدمي التطبيق، كما يتعرف بدوره على أصدقاء المستخدم بشكل تلقائي عبر الولوج إلى قائمة جهات الاتصال الموجودة بهواتفهم أو الاتصال بشبكات اجتماعية أخرى مثل "فيسبوك" و "تويتر".. يتم تشكيل شبكة تواصل بين الأصدقاء بدون معرفة كل واحد منهم لهوية الآخر..

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