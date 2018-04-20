انتخاب ميغيل كانيل رئيسا جديدا لكوبا بدلا من كاسترو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اختار برلمان كوبا ميغيل دياز كانيل، الذراع الأيمن للرئيس الحالي راؤول كاسترو، كمرشح وحيد لرئاسة البلاد، لينهي حكم عائلة كاسترو.

وتولى راؤول رئاسة البلاد في عام 2006، بعد تنحي شقيقه الأكبر الزعيم فيدل كاسترو، الذي توفى عن عمر 90 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأعلنت رئيسة اللجنة الوطنية الانتخابية ألينا بالسيرو في المجلس أن دياز-كانيل، المدني البالغ من العمر 57 الذي كان المرشح الوحيد، قد انتخبه النواب لولاية من 5 سنوات، قابلة للتجديد "بـ603 أصوات من أصل 604، أي بنسبة 99.83% من الأصوات".

وقد فرض دياز-كانيل، وهو المسؤول الثاني في النظام منذ 2013، نفسه تدريجيا إلى جانب راؤول كاسترو (86 عاما) بعدما تسلق في الظل مراتب السلطة.

ودياز-كانيل الذي كلف قيادة عملية انتقال تاريخية بعد أكثر من 60 عاما من حكم الأخوين كاسترو، أول رئيس كوبي لم يشارك بالثورة التي سيطرت على الحكم عام 1959.

ومنذ ثورة الخمسينيات، سيطر الزعيم الكاريزمي فيدل كاسترو مع شقيقه تاريخا فريدا من التعاون على مستوى القمة، ونجحا في مقاومة تشدد القوة الأميركية العظمى وانهيار الشريك السوفييتي.

وبعدما خلف في 2006 شقيقه فيدل، الذي توفي أواخر 2016، أطلق راؤول مجموعة من الإصلاحات التي لم يكن ممكنا تصورها من قبل، مثل انفتاح الاقتصاد على المؤسسات الصغيرة الخاصة، ونسق تقاربا مشهودا مع الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق باراك أوباما.

ومع مغادرته الرئاسة، فان راؤول كاسترو لم يتخل بالكامل عن مقاليد الحكم لخلفه، لأنه سيحتفظ بصلاحياته أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي القوي حتى 2021، حين يبلغ الـ90 من عمره.

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