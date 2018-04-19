طوكيو تدعو واشنطن للضغط على كيم لنزع أسلحته النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا لم تكن محادثاته المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون مثمرة فإنه سينسحب منها , يأتي ذلك فيما أكدت بيونغ يانع أنها تحضر لعقد لقاء القمة بين الرئيسين في مكان لم يتم تحديده حتى الآن.

في الوقت الذي يجري فيه البيت الأبيض و كوريا الشمالية تحضيراتهما لعقد لقاء قمة مرتقب بين رئيسي البلدين في مطلع حزيران / يونيو المقبل , قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم تكن محادثاته المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون مثمرة فإنه سينسحب منها.

ترامب أكد بالقول "كما تعلمون، سألتقي كيم جونغ أون خلال الأسابيعَ المقبلة لبحث نزعِ السلاحِ النووي من شبهِ الجزيرةِ الكورية , أتمنى أن يكونَ اللقاءُ ناجحاً عظيماً , ونحن نتطلع إليهِ لكنني سأنسحبُ من هذا اللقاء إذا لم يكن مثمراً"

تصريحات ترامب جاءت في مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي دعا فيه هذا الأخير الى ممارسة أقصى ضغط على كوريا الشمالية فيما يتعلق بنزع أسلحتها النووية.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو إلتقى خلال عيد الفصح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضمن زيارة سرية إلى بيونغ يانغ إستعدادا للقمة المحتملة , وقال في تغريدة على تويتر إن اللقاء تم بسلاسة ونجمت عنه علاقة جيدة.

في غضون ذلك تكهنت تقارير في واشنطن بإحتمال أن تكون وجهة قمة ترامب وكيم مدينة يمكن السفر لها من بيونغيانغ بالقطار كما فعل كيم في آذار/مارس الماضي عندما زار الصين سراً.

ووفق هذه التقارير تبدو منغوليا الوجهة الأقرب للقمة حيث عرضت حكومتها التي تجمعها علاقات دبلوماسية بواشنطن وبيونغ يانغ عرضت عقد اللقاء في عاصمتها أولان باتور وهي مدينة يمكن الوصول إليها من بيونغ يانغ عن طريق القطار , إلا أن التقارير الأمريكية لم تستبعد أن يقوم كيم بإستئجار طائرة في حال أراد التوجه بعيدا إلى البلد التي سوف تستضيف القمة مما يفتح المجال لعقدها في أي مكان بالعالم بما في ذلك أوروبا , في وقت أكد فيه ترامب أنه يتم الاختيار بين 5 مواقع لعقد الإجتماع مع كيم.

وبعد أشهر من سياسة وصلت الى حافة الهاوية بين واشنطن وبيونغ يانغ على خلفية التجارب النووية والباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية , إتفق ترامب وكيم على الإجتماع بشكل مباشر حيث تعهدت بيونغ يانغ بالإستعداد لبحث التخلي عن ترسانة أسلحتها النووية خلال زيارة رئيسها السرية الأخيرة الى بكين.

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