إيران تحذر من رد فعل "مزعج" لو أسقطت أمريكا الاتفاق النووي

أخبار الآن| نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني تحذيرا من إيران للولايات المتحدة يوم الخميس من عواقب "مزعجة" إذا انسحبت من الاتفاق النووي متعدد الأطراف.

ونقل التلفزيون عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله لدى وصوله إلى نيويورك ان طهران لديها خيارات عدة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، مشيرا الى ان رد فعل طهران على انسحاب أمريكا من الاتفاق سيكون مزعجا.

ومن المقرر أن يجرى ظريف لقاءات ومباحثات مع مسئولين، كما سيلقى كلمة فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى حول مستقبل الاتفاق النووى، وذلك قبل أسابيع قليلة من قرار الرئيس الأمريكى حول الصفقة النووية.

وتترقب طهران والعالم قرارا نهائى من الرئيس الأمريكى الذى منح للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق مهلة حتى 12 مايو المقبل لتعديل بنوده، وإلا سوف يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات على طهران.

ويرى ترامب أن الاتفاق النووى يعد من أسوء الصفقات للولايات المتحدة، ويرغب عبر تعديل البنود فى تقويض سلوك طهران فى المنطقة عبر منع تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وتنفيش منشآت طهران العسكرية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موغريني، إنها لا تتوقع قرارات بفرض العقوبات على طهران. وأوضحت أن الاتحاد يحاول عبر التعاون مع واشنطن الحفاظ على التزام كل أطراف الاتفاق، باعتباره قضية مصالح استراتيجية للاتحاد الأوروبى.

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