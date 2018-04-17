واشنطن تحظر بيع معدات اتصال الى شركة صينية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

حظرت الولايات المتحدة الامريكية على الشركاتِ الأمريكية بيعَ مُعداتِ اتصالات إلى شركةٍ صينية بعدما وَردت مُعداتٍ بشكلٍ غير مشروع إلى إيران وكوريا الشمالية.

مسؤولونُ أمريكيون قالوا أن وزارةَ التجارة حَظـَرت بيعَ المكوناتِ للشركة الصينية لمدة سبعِِ سنوات، بسبب "انتِهاكها عقوباتٍ" اقتصادية.

وفي العام الماضي، أقرت الشركة الصينية أمام محكمة اتحادية في تكساس، بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية، عن طريق الشحن غير المشروع لبضائع وتكنولوجيا أميركية إلى إيران.

ودفعت الشركة غرامات قدرها 890 مليون دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار أخرى قد يتم فرضها.

وفي إطار الاتفاق، تعهدت "زد تي إي" بفصل موظفين كبار ومعاقبة 35 آخرين عن طريق خفض مكافآتهم أو توجيه لفت نظر لهم، حسبما أبلغ مسؤولون كبار بوزارة التجارة "رويترز".

لكن الشركة الصينية أقرت في مارس أنها اكتفت بفصل الموظفين الأربعة الكبار دون معاقبة الـ35 الآخرين.

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