قتلى وجرحى في انفجار تبناه داعش في افغانستان

أخبار الآن | هرات - افغانستان (وكالات)



أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير مدينة هرات الأفغانية والذي أسفر عن قتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وقالت الشرطة الأفغانية، اليوم إن مهاجمين انتحاريين فجرا نفسيهما قرب مسجد في مدينة هرات غرب البلاد عندما هاجمهم الحراس.

وأوضح نائب رئيس الشرطة أمين الله أمين، إن المهاجمين حاولوا دخول المسجد لكنهم فجروا أنفسهم عندما هاجمهم الحراس.

وكانت أفغانستان شهدت يوم الجمعة الماضي 23 مارس/ آذار تفجير سيارة خارج استاد رياضي في محافظة هلمند، أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 40 آخرين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم هلمند إن 10 أفغان قتلوا وأصيب 35 آخرين، إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، حسب وكالة "سبوتنيك".

وأكد البيان أن الانفجار وقع قرب ملعب رياضي في ولاية هلمند، في أثناء تجمع لمواطنين يشاهدون مسابقة للمصارعة المحلية.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم داعش الإرهابي.

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