قتلى وجرحى بتفجير عند مدخل استاد رياضي بافغانستان

أخبار الآن | كابول - افغانستان - (وكالات)

أوقعَ تفجيرٌ بسيارةٍ مفخخة، في مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، عشراتِ القتلى والجرحى، وفق مسؤولينَ محليين.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن السيارة َ المفخخة انفجرت عند مدخل الاستاد الرياضي في المدينة.

من جانبه أعلن حاكم هلمند أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 37 آخرون بجروح.



علن مسئول أمنى أفغانى اليوم الجمعة، مقتل 9 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، خلال غارات جوية أمريكية بطائرات بدون طيار، فى إقليمى نانجرهار وكونار الواقعين فى شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الوطنى الأفغانى شيرين آقا فقيري، لوكالة أنباء بجفاك الأفغانية، إن طائرة أمريكية أطلقت صواريخها على مخبأ تابع للتنظيم الإرهابى أمس الخميس، فى منطقة هاسكا مينا ، مما أسفر عن مقتل 8 مسلحين فى إقليم نانجرهار.

وأضاف المتحدث أن أحد قادة داعش قُتل خلال غارة جوية فى منطقة سوكاى بإقليم كونار.

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