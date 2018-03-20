تهم فساد تطال الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولاي ساركوزي

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

اوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي للاشتباه بوجود فساد في تمويل حملته الانتخابية مشيرة إلى أن توقيفه في أحد مقرات الشرطة قد يستمر لـ 48 ساعة

وبموجب القانون الفرنسي فإن يمكن للشرطة احتجاز الشخص لمدة يومين قبل إطلاق سراحه، أو توجيه اتهام له.

وتشتبه السلطات الفرنسية بتلقي ساركوزي أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية في سباق الرئاسة الفرنسي عام 2007.

وتدور شبهات حول إبرام ساركوزي صفقات مشبوهة مع قطر، وسبق للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر أن قال إن لساركوزي دور في منح قطر حق استضافة كأس العام 2022.

وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري لفترة، للاشتباه بأنه كان ينقل أموالا من القذافي إلى ساركوزي.

وهزت قضية الفساد هذه الرأي العام الفرنسي عام 2013 بعد توجيه اتهامات لساركوزي بتلقي أموال من القذافي لتمويل حملته الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها وتولى رئاسة فرنسا خلفا للرئيس جاك شيراك عام 2007 حتى 2012 عندما خسر أمام فرانسوا هولاند.

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