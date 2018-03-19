ماكرون يدعو بوتين الى توضيح الهجوم على الجاسوس الروسي

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (ا ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية الاثنين إلى المساعدة في توضيح الهجوم الذي وصفه بغير المقبول بغاز الاعصاب على الجاسوس الروسي السابق.

كما عبر الاتحاد الأوروبي الاثنين عن "تضامن مطلق" مع بريطانيا في توجيهها الاتهام لروسيا بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي ، فيما يزور خبراء دوليون من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بريطانيا لأخذ عينة من العنصر الكيميائي لاجراء تحاليل.

وجاء في بيان لمكتبه ان ماكرون دعا "السلطات الروسية الى القاء الضوء على المسؤوليات في الهجوم غير المقبول في سالزبري، واستعادة السيطرة بحزم على البرامج التي لم يتم الاعلان عنها لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية".

وتواجه روسيا ضغوطا غربية في قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في 4 اذار/مارس في مدينة سالزبري في انكلترا بغاز اعصاب.

ولا يزال سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق الذي باع اسرارا إلى بريطانيا وانتقل إليها ضمن صفقة تبادل جواسيس في 2010، في حالة حرجة مع ابنته يوليا بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد في حديقة في 4 آذار/مارس.

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