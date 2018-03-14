بريطانيا: تسميم العميل الروسي سلوك متهور من موسكو

أخبار الآن | واشنطن - بريطانيا (وكالات)



قال المندوب البريطاني في مجلس الأمن الدولي جوناثان ألن، إن روسيا متورطة ومسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال.

وأضاف ألن، في كلمه له خلال جلسة طارئه لمجلس الأمن لبحث الأزمة بين روسيا وبريطانيا، أن تسميم الجاسوس السابق سلوك متهور ضد المملكة المتحدة.

فيما قالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي إن روسيا أجهضت آلية التحقيق بشأن جرائم نظام الأسد في سوريا وأن عليها أن تبلغنا عن الأسباب التي جعلتها ترتكب ما أقدمت عليه



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