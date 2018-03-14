بريطانيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في جلسة لمجلس العموم، لمناقشة تطورات قضية تسميم الجاسوس، إن حكومتها ستجمد أصول الدولة الروسية الموجودة في بريطانيا، وذلك بعد أن استخلصت بريطانيا مسؤولية روسيا عن عملية تسميم الجاسوس البريطانى السابق، سيرجى سكريبال.

وقالت ماي إن بلادها قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا، مؤكدة أن الدبلوماسيين الروس أمامهم مهلة أسبوع للمغادرة، وأضافت أن ما حدث يعد عملا عدائيا من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا، وبريطانيا ستتخذ كل الإجراءات لمعاقبة الضالعين في هذا العمل الإجرامى.