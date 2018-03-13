5 حقائق عن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن قضايا بينها كوريا الشمالية وروسيا واختار بدلا منه مدير المخابرات المركزية الموالي له مايك بومبيو.

وفيما يلي إليكم خمس حقائق متعلقة ببومبيو.

* بومبيو البالغ من العمر 53 عاما يطلع الرئيس بشكل منتظم على معلومات المخابرات ويعتبر من أحد أكثر الأصوات تشددا إزاء كوريا الشمالية في الدائرة المقربة من ترامب.

* قلل بومبيو من نطاق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وقال إن موسكو سعت للتأثير على الانتخابات الأمريكية لعقود.

* ينتقد بومبيو إيران علنا مثل ترامب ودعا إلى إلغاء اتفاق أبرم في 2015 للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال في أكتوبر تشرين الأول إن إيران”تقود مساعي حثيثة لتكون القوة المهيمنة في المنطقة“.

* ساند بومبيو ما تقوم به الحكومة الأمريكية من جمع شامل للبيانات الخاصة باتصالات الأمريكيين. وفي مقال للرأي نشر العام الماضي دعا إلى العودة إلى جمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية المحلية وضمها إلى معلومات مالية وأخرى متعلقة بأسلوب الحياة في قاعدة بيانات واحدة يمكن البحث فيها.

* قبل أن يتولى بومبيو منصب مدير (سي.آي.إيه) كان عضوا جمهوريا محافظا في مجلس النواب عن ولاية كانساس. وهو ضابط جيش متقاعد وتخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت في نيويورك وكلية هارفارد للحقوق.

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