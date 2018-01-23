أمريكا ترسل وفدا ديبلوماسيا لأوروبا لبحث الوضع الإيراني

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، "ريكس تيلرسون" أن بلاده سترسل دبلوماسيين إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، ومواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط وتابع تيلرسون أن الفريق سيبحث الأنشطة الإيرانية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي. معربا عن تخوفهمن صادرات ايران من الأسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى.

وقال ترامب مؤخرا إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران، لكن فقط بوصفها "فرصة أخيرة" لن يكررها. ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر تويتر، قائلا إن الاتفاق غير قابل للتفاوض، وإن موقف ترامب محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف".

وعبر ترامب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط. الى ذلك أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، أن إيران لا تحترم جزء من قرار للأمم المتحدة الذي يدعو طهران للامتناع عن أي عمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وفي كلمة لدى وصوله لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، قال لو دريان إن وزراء التكتل وعددهم 28 سيجددون بواعث قلقهم بشأن أنشطة إيران في اليمن ولبنان وسوريا، التي وصفها بأنها تزعزع الاستقرار.

وقال: "ستتاح لنا الفرصة أيضا لتأكيد موقفنا الصارم من التزام إيران بقرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي يفرض قيودا على تطوير القدرات الباليستية والذي لا تحترمه إيران".

المزيد من الأخبار

اتفاق الهجرة يجب أن يكون في مصلحه واشنطن

الإتحاد الأوروبي يقر عقوبات ضد كوريين شماليين