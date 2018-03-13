وزير خارجية أمريكا الجديد مايك بومبيو في سطور

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

كشفَ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن مديرَ وكالةِ المخابرات المركزية مايك بومبيو سيصبحُ وزيرًا للخارجية، خلفًا للوزيرِ السابق ريكس تيلرسون.

وثمة خمسُ حقائق تفسرُ سببَ اختيارِ ترامب لبومبيو لشغلِ هذا المنصب، وتشيرُ في أغلبها إلى توافقٍ في الرؤى بينَ الرئيس ووزيرِ خارجيتهِ الجديد.

الحقيقة الأولى أن بومبيو، طوالَ فترةِ شغلهِ لمنصبِ مديرِ المخابرات يُطلعُ الرئيسَ الأمريكي بشكلٍ منتظم على معلوماتِ المخابرات، ويُعتبرُ من أحدِ أكثرِ الأصواتِ تشددًا إزاءَ كوريا الشمالية في الدائرةِ المقربة من ترامب.



أما الحقيقة الثانية، فهي تقليلُ بومبيو من نطاقِ التدخلِ الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2016، إذ سبقَ أن قالَ إن “موسكو سعت للتأثيرِ على الانتخاباتِ الأمريكية لعقود”.



أماالحقيقة الثالثة، فهي أن بومبيو، وعلى عكسِ تيلرسون، يتفقُ في موقفهِ تجاهَ إيران مع ترامب؛ إذ ينتقدُ المديرُ السابق للمخابراتِ المركزية الأمريكية طهران علنًا مثلَ رئيسه، ودعا إلى إلغاءِ اتفاقٍ أُُبرِمَ في عام 2015 للحدِ من برنامجِ طهران النووي.



الحقيقة الرابعة، ساند بومبيو ما تقومُ به الحكومة الأمريكية من جمعٍ شامل للبيانات الخاصة باتصالاتِ الأمريكيين، ودعا في مقالٍ للرأي نُشِرَ العام 2016 بالعودةِ إلى جمعِ البياناتِ الوصفية للمكالماتِ الهاتفية المحلية.



الحقيقة الخامسة، قبل أن يتولّى بومبيو منصبَ مديرِ “سي.آي.إيه”، كان عضوًا جمهوريًا محافظًا في مجلسِ النواب عن ولاية كانساس، وهو ضابطُ جيشٍ متقاعد وتخرجَ في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت.



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