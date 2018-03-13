ترامب يقيل تيلرسون ويعين مدير الـ"سي.آي.إيه" وزيرا للخارجية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين خلفا له مدير وكالة المخابرات المركزية سي اي ايه مايك بومبيو .



وكتب ترامب على حسابه في تويتر قائلا "مايك بومبيو، مدير السي.آي.إيه سيصبح وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع.. شكرا لريكس تيلرسون على خدماته".

كما كشف أن أنه قرر تعيين جينا هاسبل على رأس وكالة المخابرات المركزية خلفا لبومبيو، مشيرا إلى أنه باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

وسيتولى مايك بومبيو مهامه الجديدة بعد أيام فقط على الإعلان المفاجئ عن قمة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.



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