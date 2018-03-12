50 قتيلا جراء تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في نيبال

أخبار الآن | كاتمندو - نيبال -(رويترز)

أفادت سلطات نيبال بأن 50شخصا لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب بنغلادشية على متنها 71 شخصا اليوم، عند هبوطها في مطار كاتماندو الدولي.

وأكد المتحدث باسم الجيش النيبالي غوكول بغانداري، في تصريح صحفي، أن 50 شخصا على الأقل راحوا ضحية الحادث، حسب معطيات أولية، مضيفا أن الطائرة تعرضت لأضرار هائلة جراء اندلاع حريق فيها إثر تحطمها.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المطار، بيريندرا براساد شريستا، قوله إن الطائرة من طراز "بومباردييه داش 8 كيو400" التابعة لشركة "US-Bangla" كانت تقل على متنها 67 راكبا وطاقما مؤلفا من أربعة أفراد، مؤكدا نجاة 17 شخصا.

وذكر المسؤول أن مصير الركاب الآخرين لا يزال مجهولا، مضيفا أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرة القادمة من عاصمة بنغلاديش دكا، إثر تحطمها في محيط المطار.

وأفادت صحيفة "Kathmandu Post" بأن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، مؤكدة نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، أقر المتحدث باسم الحكومة النيبالية نارايان براساد دوفادي، في تصريح صحفي، بسقوط ضحايا جراء الحادث، موضحا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث عدد من الضحايا والمصابين من داخل حطام الطائرة.

والطائرة من صنع شركة بومباردير وهي من طراز كيو400. واشتعلت فيها ألسنة اللهب وتوقفت في حقل قريب من مدرج مطار تريبهوان الدولي.

وقال شهود إن كثيرا من الجثث التي أسجيت على المدرج وغطيت بالقماش متفحمة. وأمكن رؤية سحب من الدخان منبعثة من الطائرة.

وأظهرت صور في وقت لاحق إخماد الحريق ووجود أفراد من الجيش وعمال إغاثة في الموقع.

وأفادت بيانات بموقع (فلايت رادار 24) أن عمر الطائرة 17 عاما. وذكر الموقع أن الطائرة انخفضت إلى ارتفاع 1341 مترا تقريبا (4400 قدم) ثم ارتفعت إلى حوالي 2011 مترا (6600 قدم) ثم حدث الاصطدام بعد ذلك بدقيقتين.

وسجل نيبال، ذات الطبيعة الجبلية، في معايير سلامة الطيران ضعيف.

وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت قادمة من بانكوك أثناء محاولتها الهبوط في كاتمندو عام 1992 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

وشركة يو.إس-بانجلا هي مشروع مشترك بين بنجلادش والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

زلزال المكسيك.. فرق الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين