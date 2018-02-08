من هي شقيقة كيم جونغ أون الذاهبة لكوريا الجنوبية للأولمبياد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفتتح يوم غد الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بمشاركة 95 دولة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي هذا الاطار، قالت الحكومة في سول إن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستصل إلى مطار إنتشون الدولي بعد ظهر الجمعة لتصبح أول فرد بالعائلة الحاكمة في كوريا الشمالية يزور الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية.

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وقالت وزارة شؤون الوحدة إن كيم يو جونغ وأعضاء آخرين من المقربين منها سيصلون عند الساعة 1:30 ظهراً (0430 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة قادمين من بيونغ يانغ على متن طائرة خاصة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن "كيم يو جونغ ومسؤولين آخرين بازرين بكوريا الشمالية سيزورون كوريا الجنوبية لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ والتي تبدأ رسمياً غداً.

وتعتزم الكوريتان الجنوبية والشمالية توحيد صفيهما في استعراض صفوف الدول المشاركة خلال مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية

كيم يو جونغ هي الابنة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل وزوجته الثالثة، الراقصة كو يونغ هي.

ويعتقد أنها من مواليد 1987، ولها شقيقان هما الزعيم الحالي كيم جونغ أون، وكيم جونغ تشول الذي لا يزال بعيدا عن الحكم والحياة السياسية.

وحسب المعلومات المتوفرة، تعلمت كيم يو جونغ في سويسرا مع كيم جونغ أون في الفترة بين 1996 و2000 وتخرجت لاحقا في جامعة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، وهي متعلقة بشقيقها الزعيم منذ الطفولة.

وفي العشرين من عمرها صعدت كيم يو جونغ بسرعة على سلّم الحكم وبدأت تظهر إلى جانب كيم جونغ أون منذ ديسمبر 2011، حين حضرت مراسم تشييع جنازة والدها.

وحسب التقارير، تولت كيم يو جونغ عام 2012 منصب مديرة قسم البروتوكول في لجنة الدفاع الوطنية لبلادها.

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وفي مارس 2014 ذكر التلفزيون الكوري الشمالي لأول مرة أنها "مسؤولة رفيعة" في اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في البلاد، عندما ظهرت إلى جانب كيم جونغ أون أثناء انتخابات الجمعية الشعبية العليا.

وحسب المصادر الكورية الجنوبية، فإن شقيقة الزعيم ترقّت إلى منصب النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية في الحزب الحاكم وتولت منذ يوليو 2015 منصب مديرة قسم الدعاية في حزب العمال الكوري.

وفي 2017 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمها على قائمة العقوبات، متهمة إياها بالضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

أما حياتها الشخصية، فتشير التقارير إلى أنها تزوجت في عام 2015 من نجل أحد كبار المسؤولين في الدولة وهو، تشوي يونغ هاي الذي يعد الرجل الثاني في لجنة الدفاع الوطنية، وأنجبت له طفلا.

وتثير زيارة كيم يو جونغ لكوريا الجنوبية اهتماما كبيرة، لأنها أول شخصية من أسرة زعيم كوريا الشمالية تصل إلى الجنوب، وكذلك نظرا لعلاقتها القوية بكيم جونغ أون الذي يمكنها أن تتواصل معه بشكل مباشر وبلا قيود.

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