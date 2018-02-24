أوروبا تحذر من نساء داعش العائدات إلى بلدانهن

خبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

حذر مسؤولون أوروبيون من إمكانية عودة حوالى ألف متشددة إلى الغرب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة هذه الدول.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بروكسل تخشى عودة مئات النساء مع أطفالهن بعد فرارهن من كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأوضح التقرير أن التهديد قادم من النساء اللواتي فقدن أزواجهن في داعش، وكذلك من الأطفال ِ الأيتام، مضيفا أنه من الصعب تقييم هذا التهديد.

هذا وكشف تقرير صادر عن "فرونتكس"، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول الأعضاء، أن التهديد "في تصاعد ويتطور من يوم لآخر".

وقالت فرونتكس "ما يقدر بنحو 30 في المئة من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا". وأضافت "حوالي ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات المتطرفة وخصوصا داعش.. سيعدن لا محالة إلى دولهن".

ويأتي ذلك في خضم صدور تقارير "مخيفة" تقول إن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار "أكثر نشاطا" داخل التنظيمات المتطرفة. وشاركت عدة نساء في مؤامرة لمهاجمة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2016.

ووجه قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب إلى ثلاث نساء اعتنقن الفكر المتطرف تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس

اقرأ أيضا:

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الكنيسة في روسيا